Cannes : place à la nouvelle version du MIDEM !

En place pour le MIDEM 2024 qui va emballer Cannes du 24 au 27 janvier. Repris par la ville de Cannes, le mythique MIDEM était revenu l’an dernier après quatre ans d’absence sous une version de préfiguration. Cette année, c’est son an 01. Il se déploie dans sa version définitive et tient à s’affirmer de nouveau comme le grand rassemblement de l’industrie musicale internationale. Deux volets : l’un s’adresse aux professionnels à qui il est proposé de construire le futur de la musique, tout en développant leur réseau international ; l’autre au grand public avec une série de concerts d’artistes internationaux confirmés et émergents. (Photo DR)

Le MIDEM+24 LIVE qui couvre les quatres journées du 24 au 27 janvier vise le grand public comme le faisait également l’ancien MIDEM. A l’affiche une quinzaine de concerts au Palais des Festival avec De La Soul, Black Star, Soolking, Yemi Alade, Kid Francescoli, Madame Monsieur, Clara Ysé, l’Orchestre National De Cannes … (Voir la programmation complète).

Le volet professionnel tient dans le MIDEM+. Il réunit en janvier à Cannes l’ensemble des acteurs internationaux de la musique, au sein d’une communauté appelée MuSee (Music Seeker) et se poursuit aussi tout au long de l’année avec la communauté de leaders MuSee+. A Cannes, du 25 au 26 janvier, il propose deux journées de conférences et d’échanges sur les défis – présents et futurs – de l’industrie musicale internationale. L’objectif est de favoriser des débats constructifs, pour faire émerger des convergences, lors de moments privilégiés entre élus internationaux et représentants de tout l’écosystème mondial de la musique. Le programme affiche des conférences, networking, expériences musicales et innovantes, speed meetings ou encore séances d’intelligence collaborative pour réfléchir ensemble aux enjeux forts du secteur, autour des piliers de l’innovation, la RSE et les nouveaux modèles économiques.