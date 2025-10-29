Cannes plaide pour le budget du spatial

Cannes n’est pas seulement la ville du cinéma et de l’événementiel. C’est aussi un des bastions français de l’industrie spatiale avec, bien sûr, Thales Alenia Space, mais également plus d’une dizaine de PME innovantes et l’émergence d’acteurs du newspace. Un secteur industriel en pleine montée, essentiel à la souveraineté nationale et européenne, que David Lisnard, le maire de Cannes, tient à défendre. C’est le sens de son intervention auprès du Premier ministre, Sébastien Lecornu, en faveur de la contribution nationale au budget de l’Agence spatiale européenne (ESA). (Photo DR : Sentinel 3D en test dans les salles blanches de Thales Alenia Space Cannes).

Une baisse jusqu'à 700 M€ de la contribution nationale envisagée

Dans un courrier adressé au Premier ministre le 14 octobre 2025, David Lisnard a tenu à souligner les risques de déclassement encourus par la filière d’excellence française du spatial qu’entraîneraient les baisses de budgets envisagées par la France dans le cadre de la prochaine conférence ministérielle (CMIN25) de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) pour la période 2026-2028. Une conférence qui se tiendra à Brême les 26 et 27 novembre prochains.

En effet, il est envisagé une baisse jusqu’à 700 millions d’euros de la contribution nationale au budget de l’Agence spatiale européenne (ESA). Pour le maire de Cannes, s’il est impératif que l’Exécutif redresse les finances publiques, cela doit s’opérer avant tout par la réduction du fonctionnement bureaucratique dispendieux de l’Etat et sans menacer les fleurons industriels stratégiques de la Nation, sources de prospérité, de sécurité et de souveraineté.

"Garantir notre souveraineté technologique, tant civile que militaire"

“Investir dans l’industrie française du spatial, c’est garantir notre souveraineté technologique, tant civile que militaire” souligne-t-il. “La France dispose encore de la première industrie spatiale d’Europe, mais ses atouts sont aujourd’hui concurrencés. L’Allemagne, mais surtout de plus en plus l’Italie, sont sur le point de nous dépasser ! L’hypothèse envisagée par le gouvernement de réduire massivement la participation de la France à l’Agence spatiale européenne remettrait en question la pérennité de notre stratégie de défense, de compétitivité et d’emploi. Au contraire, notre pays doit être leader de cette ambition européenne, et ne pas s’autofragiliser au risque de se faire décrocher".

Dans les orientations évoquées par Bercy, la participation française pourrait diminuer de 3,2 milliards d’euros à 2,5 milliards dans son hypothèse la plus pessimiste. Il s’agit d’une réduction significative qui affaiblirait durablement la filière spatiale nationale en matière de défense, de compétitivité face aux grands concurrents (Etats-Unis, Chine, Allemagne ou Italie) et pèserait sur l’emploi (2.000 à 4.000 emplois sur la seule période 2026-2028.

Ce que David Lisnard propose

Et de rappeler que la France figure parmi les leaders dans ce domaine avec des sites industriels stratégiques de qualité à Toulouse ou encore à Cannes. Le pays représente à lui seul 40% de l’industrie spatiale européenne employant 30.000 personnes et générant 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Le Maire de Cannes propose ainsi de maintenir les investissements français notamment dédiés aux technologies spatiales, favoriser les échanges entre opérateurs traditionnels et ceux émergents du Newspace ou encore garantir une commande publique stable et lisible. Autant d’actions pour inscrire la France et ses industriels dans une démarche spatiale ambitieuse, à la fois européenne et mondiale.