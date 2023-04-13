Cannes : plus de 6.000 participants attendus pour un MIPTV reformaté

Comme le dernier MIPIM en mars, le MIPTV reprend toutes ses couleurs. Au total, la 60e édition du Marché international du contenu et de la coproduction de printemps devrait accueillir du 17 au 19 avril à Cannes plus de 6.000 dirigeants internationaux du divertissement. Une augmentation de 20% par rapport à 2022, ce qui vient consolider sa position de plus grand marché international de contenu et de coproduction derrière le MIPCOM Cannes d'octobre. (Photo DR).

Le retour de la Chine

Seront au rendez-vous cannois d'avril plus de 530 sociétés exposantes et 1.600 acheteurs originaires de plus de 80 pays, parmi lesquels des centaines des plus grands studios, distributeurs, producteurs de contenu et acteurs de la chaîne FAST internationaux de l'industrie. Le marché est également alimenté par un fort retour des régions d'Afrique et d'Asie-Pacifique (y compris la Chine qui revient avec sa première présence sur un marché MIP depuis 2019), parallèlement à une croissance marquée des acheteurs venus de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et Turquie.

Une "réponse extrêmement positive au MIPTV reformaté”

"Le MIPTV a renoué avec la croissance", déclare Lucy Smith, directrice de la division divertissement de RX France et directrice du MIPTV. “Nous attendons le plus grand MIPTV depuis des années pour notre 60e anniversaire”. Et de se réjouir “pour la réponse extrêmement positive au MIPTV reformaté”.

MIPTV 2023 proposera un horaire de trois jours super compressé comprenant pas moins de quatre marchés (MIPDOC, MIPFORMATS, MIPDRAMA et l'avenir de Kids TV), aux côtés des compétitions de pitch, la bibliothèque de projections MIPDOC, FAST Screenings Summit, MIP, des vitrines de contenu international (les The WIT ), le sommet FRAPA, le Buyers Club & Lounge, etc.

De nouvelles fonctionnalités

L'édition de cette année présentera également une série de nouvelles fonctionnalités, telles que :

Le Super Dimanche Pré-MIPTV (16 avril), avec la MIPDRAMA : Les projections d'aperçu de CANNESERIES & les projections internationales des acheteurs MIPDOC

Le Hub & Lounge des producteurs MIPDOC & MIPFORMATS

Quant à la 6ème édition du Festival International CANNESERIES, elle se déroule à nouveau en parallèle du MIPTV (14-19 avril) avec des premières exclusives supplémentaires de sélections dramatiques et documentaires pour les acheteurs du MIPTV dans le cadre d'un "Super Sunday" de pré-commercialisation le 16 avril.