Cannes : en prélude aux JO, le World Sport Summit

Juste avant le coup d’envoi des JO de Paris, le vendredi 26 juillet, Cannes accueille le World Sport Summit au Palais des Festivals et des Congrès. Cet événement, qui marque la volonté de la capitale du cinéma d’être également une ville du sport, s'est ouvert ce matin mercredi. Il réunit près de 200 participants jusqu'à demain soir. Ce sont des acteurs clés du monde du sport, des dirigeants d'entreprises, des médias, des décideurs politiques, des représentants d'organisations sportives, des athlètes et d'anciens champions olympiques qui échangeront sur le thème : “Comment le sport peut-il changer le monde ?”

En créant un dialogue constructif entre les acteurs du sport, le monde économique et les médias, ce sommet a pour objectif d'explorer l'impact du sport sur notre société en répondant à cette question fondamentale.

Au programme, des conférences exclusives, des tables rondes participatives avec des experts de chaque domaine, un dîner de gala prestigieux, et une montée des marches du Palais des Festivals. Parmi les intervenants, à noter la présence de champions olympiques tels qu’Alain Bernard, Hassiba Boulmerka, et Frédérique Jossinet, qui partageront leurs expériences et perspectives. Les deux conférences de ce mercredi après-midi (“Comment devient-on un Champion ?” et ““Comment le sport peut-il changer le monde. L'avenir du Sport et de l'Olympisme”) sont ouvertes au public sportif. Sur invitation.