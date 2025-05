Cannes, première destination française sur l’appli BeReal

Cannes joue à fond les nouvelles technologies. Ainsi, la ville du festival a été la première en France à s’ouvrir aux cryptomonnaies et à former les commerçants cannois à l’intégration des cryptomonnaies pour les paiements. Elle joue aussi les réseaux sociaux pour renforcer sa notoriété et muscler son marketing. Aujourd'hui, elle annonce devenir la première destination française sur BeReal. Cette application, qui prône l’authenticité et la spontanéité, est particulièrement prisée par la Génération Z. Chaque jour, à une heure aléatoire, les utilisateurs reçoivent une notification et disposent de deux minutes pour capturer un moment authentique en photo, avec les caméras avant et arrière de leur téléphone — sans filtre, sans mise en scène, juste le réel. (Photo DR).

Pour Cannes, “ce concept, à la fois spontané et sincère, incarne pleinement la volonté de la ville : se dévoiler dans toute sa réalité, sa diversité et sa vitalité”. Le compte BeReal de Cannes France est animé par 15 partenaires du Club des CM de Cannes (Community Managers), un collectif de 40 communicants locaux. Ensemble, ils partagent des instants de vie pris sur le vif dans les hôtels, restaurants, musées, événements, etc. Une façon, explique la ville “de mettre en lumière les talents cannois qui font vivre les lieux emblématiques, en cohérence avec le positionnement "Cannes, là où les talents s’expriment"”.

Cette démarche, est-il aussi rappelé, s’inscrit dans les tendances 2025 des réseaux sociaux : contenus sincères, communautés ciblées, authenticité. Avec BeReal, Cannes renforce son écosystème de 22 plateformes sociales, qui a déjà touché 44,3 millions de personnes en 2024.