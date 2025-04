Cannes : la première pierre est posée pour le nouveau cinéma Le Star

Cannes est l’une des rares villes à garder encore des salles de cinéma dans son centre et à chercher à les maintenir. C’est le cas pour Le Star, une des salles emblématiques de la ville, qui a failli disparaître et renaît aujourd’hui de ses cendres. Le Star avait été provisoirement fermé en janvier 2016 par son propriétaire, la société Starimmo, afin d’y engager une opération de rénovation complète. Après les opérations de démolition achevées en mai 2024, la reprise de la façade rue d’Antibes et la réalisation des fondations de mai 2024 à janvier 2025, puis le terrassement et l’évacuation des terres au premier trimestre 2025, les travaux de reconstruction et modernisation de cet établissement emblématique du patrimoine cannois commencent maintenant. (Photo DR : une image de l'entrée du futur nouveau cinéma de la rue d'Antibes).

Une étape décisive a ainsi été franchie ce matin avec la pose de la première pierre du chantier de rénovation et de modernisation du cinéma. Elle a été posée par Nicolas Roure, gestionnaire de la société Starimmo avec David Lisnard, le maire de Cannes. La réouverture du site est prévue au premier trimestre 2026.

Le projet de réhabilitation de l’ensemble de l’établissement porte à la fois sur la réalisation de quatre salles de projection modernes sur une surface de 1.850 m² (pour une capacité totale de 480 sièges dont 15 emplacements pour Personne à Mobilité Réduite) et la création d’un local commercial de 970 m2. Il prévoit un cinéma dont toutes les salles seront équipées des technologies les plus avancées en matière de projection – image et son, misant sur une prestation haut de gamme. Le Star proposera une offre cinématographique diversifiée à la fois “grand public” et “art et essai” pour préserver l’animation culturelle du centre-ville.

“Abandonné depuis plusieurs années, le Star fait partie de l’histoire de Cannes et du patrimoine des Cannois” a rappelé David Lisnard. “Sur le plan commercial, le cinéma contribue à dynamiser le secteur du haut de la rue d’Antibes. En matière culturelle et de loisirs, il représente une offre supplémentaire, y compris de salles de projection pour le marché du Film pendant le Festival de Cannes. Enfin, cet équipement assure la transition entre les activités diurnes de la rue d’Antibes et nocturnes du Carré d’or, crée du lien et rassemble les familles et générations”. Bienvenue Le Star nouveau.