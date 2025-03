Cannes, première ville méditerranéenne “Tsunamy Ready”

Ce n’est peut-être pas pour l’instant la plus pressante menace, mais le risque tsunami existe pour la Côte d’Azur. Et Cannes a tenu à le prendre en compte. Avec ses 15 km de littoral côtier (îles de Lérins comprises) la ville est exposée à la plupart des risques naturels, dont les risques submersion et tsunami. Ces derniers sont certes limités mais bien réels. Ils peuvent être causés soit par un phénomène local tel qu’un séisme ou un glissement sous-marin avec un risque de submersion dans les 15 à 30 minutes, soit par un séisme au large de l’Afrique du Nord avec un impact côtier dans les 60 à 100 minutes. (Photo DR : lors de la remise du certificat en mairie de Cannes par le représentant de l'UNESCO).

Dès 2014, Cannes s’est engagée dans une démarche municipale concrète d’anticipation et de gestion de ces phénomènes naturels engagée avec la création d’une délégation spécifique. Grâce à un travail méthodique et à la transmission des bons comportements à tous les publics, il s’agit de mieux appréhender les événements potentiellement dramatiques. Avec pour David Lisnard, le maire, une priorité : “limiter les dégâts matériels et, surtout, éviter les pertes humaines.”

Cette action de prévention s’est traduite par la mise en place de systèmes d’alertes, l’organisation de tests grandeur nature (comme celui qui a eu lieu vendredi dernier) ou encore l’installation d’une signalétique d’évacuation d’urgence. Tout un dispositif qui a valu à Cannes la distinction “Tsunami Ready” de l’UNESCO, qui lui a été remis vendredi 19 janvier en mairie par Denis Cheng Seng, secrétaire technique Méditerranée à l’UNESCO. Une distinction qui représente , une première en Méditerranée et en France métropolitaine.

Développé par la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, le programme international “Tsunami Ready“ vise à encourager les villes côtières à se préparer au risque tsunami. À ce jour, 44 communes dans le monde, principalement situées dans l’océan Indien, les Caraïbes et l’océan Pacifique, ont obtenu cette reconnaissance.