Cannes : les Premières organisent un lab des repreneuses

Rachat d’entreprise, acquisition d’un fonds de commerce, entrée au capital en tant qu’associée minoritaire, transmission familiale ou reprise par les salariés : ce sont toutes les formes de reprise qui seront abordées par le lab des repreneuses. Cet atelier immersif consacré à la reprise d’entreprise, porté par Les Premières Sud & Corse, réunira les réseaux féminins, acteurs financiers et conseils spécialisés. Il est organisé en partenariat avec la Région Sud, Bpifrance et BNP Paribas et associe également le cabinet d’expertise comptable In Extenso, le cabinet d’avocats Manenti & Co., Initiative Terres d’Azur, Réseau Entreprendre Côte d’Azur et Connect Pro. Il se tiendra le 16 mars, de 13h à 19h30 au Campus Georges Méliès à Cannes.

Pensé comme un temps d’expérimentation collective, il placera les participantes et équipes mixtes au cœur de scénarios réels afin d’appréhender, de manière structurée, les différentes formes de transmission d’entreprises. L’accès est réservé aux femmes et aux équipes mixtes.