Cannes prend le virage des paiements en crypto-monnaie

Cannes poursuit son virage sur les crypto-monnaies avec en vue, entre autres, l’Ethereum Community Conference (EthCC) qui attend plus de 10.000 professionnels de ce secteur fin juin. La ville et son Palais des Festivals et des Congrès avaient déjà été en début d’année les premiers à accepter les paiements en crypto-monnaie dans un centre de congrès. Une dynamique unique en France. Depuis, en mobilisant son tissu économique local, Cannes est allé au-delà des limites de son palais des congrès pour devenir aujourd’hui la destination française ouverte aux crypto-monnaies de référence.

Dans cet objectif, la ville avait lancé parallèlement des opérations d’initiation des commerçants pour les familiariser à ces types de paiement. Pour accompagner les professionnels cannois dans cette transition, deux ateliers "Digital Camp" avaient été organisés en février et avril 2025, afin d’aborder les enjeux stratégiques, fiscaux et juridiques des paiements en crypto-monnaie. Aujourd’hui, plus de 50 commerçants locaux (plages, hôtels, restaurants, boutiques) acceptent les paiements en crypto ce qui permet à la ville, lors de ses grands événements, de capter une clientèle internationale habituée à ces usages. C’est le cas cette semaine avec l’emblématique Cannes Lions.

Grâce à cette démarche proactive, Cannes peut désormais se positionner comme pionnière de l’hospitalité numérique, tout en renforçant l’attractivité et la durabilité de son modèle touristique face aux évolutions technologiques mondiales. Pour faciliter l’expérience client, un kit "Cannes Crypto Friendly" a été remis aux établissements partenaires, incluant logo, stickers vitrine et supports digitaux afin qu’ils puissent valoriser cette adoption. Une cartographie interactive est disponible sur le site de l’Office du Tourisme pour faciliter la visibilité de ces commerces auprès des visiteurs, en particulier les 10.000 professionnels attendus lors de l’EthCC du 30 juin au 3 juillet.

“Cannes a toujours su s’adapter aux évolutions pour rester une ville accueillante, innovante et tournée vers l’avenir”, note David Lisnard, le maire. “Il ne s’agit pas ici de promouvoir ou de juger les crypto-monnaies, mais de permettre aux commerçants cannois qui le souhaitent de capter une clientèle internationale familière de ces usages. Dans certains pays, ces moyens de paiement sont déjà largement adoptés ; nous devons anticiper pour que Cannes ne se prive pas d’un levier économique supplémentaire.”