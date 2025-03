Cannes : programme d’exception en vue au 33 Croisette

Il s’appellera 33 Croisette. Tout simplement. Ce nouveau programme immobilier cannois, qui touche l’une des avenues mythiques du monde à l’instar des Champs Elysées à Paris ou de la 5ème avenue à New York, a déjà été lancé avec la démolition de trois petits immeubles accolés (des anciennes villas). Il a été présenté en fin de semaine dernière par ses promoteurs, le groupe belge IRET Development et par l’architecte Jean-Paul Viguier, le fondateur d’une agence d’architecture internationale au plus haut niveau. (Photo DR : le 33 Croisette).

18 appartements de 200 à 400 m2

Sur un tel emplacement, avec vue 180 degrés sur la mer, proche du Palais des Festivals, c’est évidemment un projet de très grand luxe qui a été monté. Pour l’anecdote, il a d’ailleurs fallu une patience énorme pour avoir la maîtrise du terrain : l’acquisition des différents appartements et commerces des trois petits immeubles avait commencé il y a plus de trente ans. Un travail de longue haleine.

Ce qui est prévu et qui viendra remplacer le trou béant dans la ligne urbaine de la Croisette ? Il s’agit d’un immeuble de 6 étages pour près de 5.000 m2 carrés de surface de logement et 1.700 m2 de commerces répartis en six cellules (chacune développées sur deux étages et donnant à la fois sur la Croisette au sud et sur la rue du Dr Monod au Nord). Des commerces de bonne taille, tout comme d’ailleurs les 18 appartements (dont 2 penthouses) allant de 200 à 400 m2.

Une façade en béton blanc avec de larges balcons ondulants, comme les vagues

Le design de la façade a été particulièrement soigné comme l’a souligné Jean-Paul Viguier. La façade vise à s’inscrire dans la ligne urbaine de la Croisette, et son dessin a été établi en accord avec l’architecte des bâtiments de France. Pour rappeler l'historique des trois immeubles anciens, un rythme en trois parties a été adopté. La façade, d'autre part, est traitée en béton blanc avec de larges balcons ondulants qui font harmonie avec les vagues de la Méditerranée. La ligne totalement vitrée des commerces vient, elle, affleurer la Croisette. Cette avancée des commerces, la partie logement étant en retrait, est recouverte d’un jardin suspendu à l’usage de la résidence. Trois niveaux de parking souterrain seront aménagés là aussi à l’usage des résidents du 33 Croisette.

Livraison prévue en décembre 2026

Le début de réalisation, avec la démolition des bâtiments, avait provoqué des inquiétudes chez les riverains, qui manquaient d’information sur le projet (le Permis de démolir avait été accordé en octobre 2023, avant le Permis de construire obtenu le 14 juin 2024). Pour Thierry Ledoux, directeur opérationnel d'IRET Dévelopment, des réponses ont pu être apportées tandis que des informations seront données régulièrement tout au long du chantier. En termes de calendrier, le chantier sera arrêté en août et reprendra en septembre avec les travaux d'infrastructure. Il est prévu pour durer trois ans, ce qui compte tenu des travaux déjà réalisés pour la partie démolition, mènera à une livraison en décembre 2026.

Des prix de l'ordre de 50.000 € le m2 ?

IRET n’a pas tenu à communiquer sur le coût global du projet (de l’ordre d’une centaine de millions d’euros), ni sur le niveau du prix de vente des logements et commerces. Mais sur cet emplacement et vu les prix déjà pratiqués sur la Croisette, le tarif ne devrait pas se situer en dessous de 50.000 € le m2 pour les logements et sans doute plus pour les penthouses. Cannes, sur son 33, devrait se rapprocher des prix monégasques.