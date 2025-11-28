Cannes : le projet d’un campus du spatial, du quantique et de l’IA est avancé

Ils ont été exhaussés les vœux de la famille française de l’industrie spatiale. Elle était réunie hier à Cannes pour les 4èmes Rencontres du spatial en Région Sud et appelait à un renforcement des financements pour un secteur de plus en plus stratégique dominé par les Etats-Unis et la Chine. Au même moment, l’ESA (Agence Spatiale Européenne) défendait à Brême son budget pour les trois prochaines années. Une forte incertitude planait sur les montants alloués.

La Côte d'Azur veut jouer un rôle dans la montée du spatial

Mais en fin d’après-midi, la famille de l’espace a pu se réjouir. Un cap plus que positif était donné : l’ESA a obtenu 22,1 milliards d'euros de ses Etats membres pour financer ses programmes. Plus de 5 milliards d'euros par rapport à la précédente ministérielle organisée à Paris en 2022. Le maximum qu’elle pouvait espérer. Un niveau jamais vu auparavant et un signal fort pour l'indépendance de l'Europe dans le domaine spatial.

Dans cette montée de l’industrie spatiale, la Région Sud et la Côte d'Azur avec la métropole Cap Azur (les communautés d'agglomérations d’Antibes, Cannes et Grasse) veulent accroître leur rôle et comptent apporter à la fois leurs compétences et un tissu industriel déjà conséquent dans ce domaine. C’est cette ambition que David Lisnard a déclinée au Palais des Festivals en ouverture des rencontres devant un public de plus de 400 industriels, chercheurs, financeurs et institutionnels. (Photo DR : des tables rondes de haut niveau avec ici, dans le panel, notamment Hervé Derray, CEO de Thales Alenia Space ainsi que des représentants de la DGA, du CNES, du pôle SAFE...).

"Mettre en interaction le spatial, le quantique et l'IA"

Cannes, bien sûr, tient un chef de file européen historique du secteur : Thales Alenia Space. La ville a aussi facilité au maximum son développement en lui accordant du foncier et en aménageant les accès routiers et portuaires. Un accompagnement qui sera poursuivi. Concernant les financements, David Lisnard a plaidé pour qu’ils ne soient pas uniquement affectés aux lanceurs, mais également aux satellites. “C’est sur le satellitaire que se joue la relation entre l'usager et la technologie. Là où se joue tout simplement l'usage.”

Pour développer la filière sur le territoire, un grand projet a été élaboré avec Université Côte d'Azur par les trois communautés d’agglomérations de Cap Azur (Sophia Antipolis, Cannes-Lérins et Pays de Grasse) auquel vient s’ajouter le Département : celui d’un Campus, associant espace, quantique et Intelligence Artificielle. “Mettre en interaction le spatial, le quantique et l'IA c’est absolument vital pour avoir une valeur ajoutée qui permettra de porter une ambition spatiale mondiale depuis la France et depuis la Côte d'Azur” a assuré le maire de Cannes.

Cannes Lérins, CASA et Pays de Grasse partenaires dans le développement de la filière

“C'est une vision, une ambition que nous devons porter pour ne pas avoir à regarder le monde se développer ailleurs et ne pas devenir la colonie spatiale, numérique, quantique et IA des États-Unis et de la Chine. Cela se fera sur un territoire attractif, ouvert, international. Donc cela se fera sur la Côte d'Azur, au sein de Cap Azur, et ici, à Cannes. C'est un choix majeur, stratégique, essentiel pour l'avenir de notre pays et pour l'avenir de nos enfants”.

Une action sera menée sur les trois bastions de Cap Azur. Ces 4ème Rencontres du Spatial de la Région Sud en ont donné l'exemple en associant les trois territoires. La veille, mercredi était ainsi organisé à Sophia Antipolis, dans les locaux de Sophia Engineering et d’Orus, un coup de flash sur les belles entreprises sophipolitaines de l’espace. Ce matin, vendredi, c'est à Grasse Campus qu'avait lieu une présentation des formations en cours ou à venir dédiées au spatial. La trilogie à l'oeuvre.

Sans oublier le lien de Cannes avec le cinéma. Il était concrétisé par l’ouverture hier soir, dans la foulée des rencontres, du premier Festival du cinéma de l’espace. Pour David Lisnard, les étoiles et les stars qui se rejoignent.