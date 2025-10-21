Cannes : les Rencontres Débats sur le thème de l’engagement

“Les Rencontres Débats”, un colloque de deux journées organisé par Cannes Université dans le cadre des “Rencontres de Cannes” ont pris cette année pour thème “l’engagement”. Elles auront lieu vendredi 28 et samedi 29 novembre à l’Espace Miramar (35, rue Louis Pasteur) et proposent d’explorer les multiples facettes de l’engagement à travers les regards croisés d’une douzaine d’intervenants issus de divers horizons. Comprendre ce qui pousse à s’engager - ou à ne pas le faire - permet de mieux saisir les ressorts individuels et collectifs de l’action dans notre société. Qu’il soit politique, social, spirituel, personnel ou professionnel, chaque forme d’engagement traduit un lien entre l’individu et le monde, où il devient acteur de son propre devenir et contribue à transformer son environnement.

Trois séquences structureront les échanges et débats ouverts entre les participants. Un moment culturel viendra ponctuer l’événement avec une lecture théâtralisée de textes littéraires sur le thème de l’engagement par la comédienne Alexandra Vandernoot. Des dédicaces d’ouvrages seront également proposées par la librairie Autour d’un livre.