Cannes : rencontres franco-allemandes des Femmes Chefs d’Entreprises

Échanges économiques, partages d’expérience et développement de leurs entreprises sont au programme d’une rencontre franco-allemande de femmes chefs d’entreprises. Accueillies du 27 au 30 avril par les Femmes Chefs d’Entreprises Cannes Côte d’Azur (FCE), une douzaine de représentantes de la fédération allemande VdU (“Verband deutscher Unternehmerinnen”, l’équivalent allemand des FCE) rencontreront une quarantaine de membres des FCE France autour d’un programme riche afin de mieux se connaître et d’anticiper de futurs échanges commerciaux. Une façon de célébrer les 60 ans du Traité de l'Élysée et de stimuler les collaborations entre les entreprises des deux pays.