Cannes accueille le Rendez-vous national du Commerce engagé

Le Collectif Génération Responsable organise à Cannes, le jeudi 19 novembre à partir de 14 h, au Palais Stéphanie, la 11e édition du Rendez-vous national du Commerce engagé. Organisée pour la première fois hors de Paris, avec le soutien de la Ville de Cannes et sous le parrainage d’Alain Bernard, champion olympique et entrepreneur engagé, la journée doit réunir quelque 600 dirigeants d’enseignes, commerçants, experts du développement durable, partenaires économiques et représentants institutionnels. Au cœur des échanges : les nouvelles attentes des consommateurs, les engagements vérifiables, la performance économique et la transition des territoires. Animée par Stéphane Jobert sous la forme d’un talk-show, la cérémonie sera rythmée par la présentation de 20 idées pour faire avancer le commerce, une intervention d’Alain Bernard sur la performance durable et la remise des labels Enseigne Responsable et Commerçant Responsable.

Les commerçants de Cannes et des environs sont invités à participer. Ils peuvent réaliser en ligne un check-up gratuit de leurs actions responsables, à partir de 37 engagements, pour obtenir une première reconnaissance "En Démarche". Ils peuvent aussi présenter une initiative qui rejoindra le "Mur des 100 actions locales qui font avancer le commerce". Les plus inspirantes seront distinguées "Commerce Ambassadeur" et recevront le Trophée Cannes 2026. L’événement sera également l’occasion de lancer le Fonds de solidarité du Collectif, destiné aux commerçants touchés par des incendies, des inondations ou d’autres événements climatiques. Sa première mobilisation sera consacrée aux commerces sinistrés de Fontainebleau et de Gironde.