Cannes retrouve sa Croix des Gardes

Comme la “Bonne Mère” à Marseille, c’est un symbole cannois. La Croix-de-Gardes, au sommet du massif du même nom, ne pouvait disparaître. Aussi moins de deux ans après qu’elle ait été terrassée par des rafales de vent exceptionnelles, la ville a eu à cœur de la faire revenir sur les hauteurs de Cannes. Installée le 30 décembre 2025, la nouvelle croix domine de nouveau le massif boisé qui surplombe la ville, à 164 mètres au-dessus du niveau de la mer. La reconstruction, promise par le maire David Lisnard après la chute de l’ouvrage en janvier 2024, marque le retour d’un repère visuel et patrimonial fort, visible depuis le centre-ville, la baie de Cannes et jusqu’aux îles de Lérins. (Photo capture d'écran CannesWebTV : la réinstallation de la Croix des Gardes à son emplacement d'origine).

Fidèle à l’œuvre originale réalisée en 1990 par le sculpteur Jean-Yves Lechevallier, la nouvelle croix conserve ses proportions emblématiques — 12 mètres de haut pour 8 mètres de large — mais bénéficie désormais d’une conception résolument contemporaine. Fabriquée en fibre de carbone, un matériau à la fois léger, souple et extrêmement résistant, elle a été pensée pour affronter durablement les conditions climatiques extrêmes. Des modélisations numériques ont permis d’optimiser son comportement face au vent, jusqu’à 240 km/h, grâce à des épaisseurs renforcées, un système de câbles et de tendeurs, et un ancrage sur un massif en béton armé. Le coût de l’opération s’élève à 220.000 euros HT, la Ville ayant refusé, selon le maire, des devis jugés excessifs.

Au-delà de l’exploit technique, la Croix des Gardes renoue avec une histoire profondément ancrée dans l’identité cannoise. Selon la tradition, le nom du site remonterait au XVIᵉ siècle, lorsqu’une garnison de gardes suisses y surveillait la côte pour prévenir les incursions pirates. Deux d’entre eux auraient été tués, et une croix érigée en leur mémoire. Au XIXᵉ siècle, le quartier devint un lieu de villégiature prisé par l’aristocratie britannique, autour notamment de la villa Éléonore-Louise de Lord Brougham, contribuant à façonner la renommée internationale de Cannes.

Aujourd’hui, le parc de la Croix-des-Gardes, classé Espace Naturel Sensible, constitue le poumon vert de la ville avec ses 80 hectares de pinèdes, maquis et mimosas, et ses belvédères offrant des panoramas spectaculaires entre l’Estérel et la Méditerranée. La réinstallation de la croix s’inscrit dans un projet plus large de requalification du site, avec la création annoncée d’un belvédère et d’aménagements paysagers en 2026.