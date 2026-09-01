La France accueille pour la première fois la conférence mondiale de la World Association of Detectives. Du 1er au 6 septembre, elle réunit plus de 250 enquêteurs à l'hôtel Le Gray d'Albion. L’occasion d’un flash sur une profession qui ne se limite pas à la filature pour des affaires d’adultères.

Fondée en 1925, la World Association of Detectives (WAD) tient cette semaine sa 101e conférence annuelle à Cannes, une première en France pour ce rendez-vous international. Plus de 250 détectives privés et professionnels de l'enquête, venus notamment des États-Unis, d'Italie et d'Espagne, sont attendus à l'hôtel Le Gray d'Albion pour six jours mêlant réseautage international, sessions de formation, coopération sur les dossiers transfrontaliers et échanges sur l'évolution des méthodes d'enquête à l'ère du numérique.

Comme le souligne Nice-Matin dans son édition d’aujourd’hui, cette réunion mondiale met en lumière une profession dont l'image reste souvent associée à la filature, alors que ses activités actuelles couvrent surtout les enquêtes civiles et commerciales, la fraude, la recherche de personnes ou d'actifs, et la vérification d'informations dans des dossiers de plus en plus internationaux. Le secteur connaît par ailleurs une transformation technologique profonde, avec le recours croissant aux recherches en sources ouvertes, à l'analyse des traces numériques et aux outils de cybersécurité.

La conférence coïncide d’autre part avec l'assemblée générale du Syndicat national des agents de recherches privées (SNARP), prévue le 2 septembre également à Cannes. Une occasion d'échanges entre la profession française et la délégation internationale.