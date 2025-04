Cannes : le Rüya ouvre la saison estivale du Carlton

A l’approche du Festival de Cannes en mai, c’est une nouvelle saison estivale qui démarre à Cannes. Signe de ce coup d’envoi, le Carlton a fêté mercredi la réouverture de son restaurant : le Rüya. Comme le nom le laisse entendre, c'est un positionnement original qui a été retenu : l’ambiance chaleureuse de la Turquie avec une cuisine sophistiquée et contemporaine inspirée de l’histoire de la péninsule Anatolienne. De la Méditerranée à la mer Noire avec des touches libanaises, grecques, syriennes. (Photo WTM : violon et tambour ont fait monter l'ambiance).

Le Rüya (“rêve” en turc) a été lancé il y a trois ans après la méga rénovation du palace de la Croisette. Il a été créé par le célèbre restaurateur turc Umut Özkanca. Figure de la gastronomie internationale, ce dernier a d’abord expérimenté le concept Rüya à Dubaï, avant de l’exporter à Londres, Riyad et désormais Cannes. Issu d’une famille de restaurateurs, il puise dans les recettes de son père et de sa grand-mère pour proposer une cuisine anatolienne authentique, légère, vitaminée et colorée, adaptée aux palais contemporains.

Au Carlton, à partir de ces notes gastronomiques, le Rüya a su concrétiser l’esprit de partage et la convivialité turque avec le chef Murat Karaduma. La carte qu’il signe revisite de grands classiques anatoliens avec modernité : thon cru mariné, côtelettes d’agneau grillées, aubergine fumée, risotto d’orge à la truffe, ou encore de généreux desserts comme le baklava et les loukoums. L’expérience se veut immersive, festive et sensorielle, dans un cadre élégant ouvert sur la Croisette. La magie fonctionne. Pendant quelques heures, au son du violon et du tambour, la soirée inaugurale s’est transformée en un véritable voyage sur les rives du Bosphore.