Cannes : RX (ex Reed Midem) renouvelle son partenariat pour dix ans !

Pour Cannes et son Palais des Festivals, c’est un partenaire de longue date. Et de taille. Un partenaire historique qui vient de renouveler pour dix ans alors que se déroule l’un de ses grands salons, le MAPIC. Il s’agit bien sûr de RX anciennement Reed Midem. Quelques dates fixent l’ampleur et la durée de ce partenariat : 1964 pour le premier MIPTV ; 1977 Cannes Yachting Festival ; 1985 MIPCOM ; 1990 pour le MIPIM ; 1996 pour le MAPIC. (Photo DR : le MIPTV au Palais des Festivals).

On pourrait y rajouter, alors que le MIDEM un autre des grands salons emblématiques a disparu lors de la crise Covid, le nouveau WAICF (World Artificial Intelligence Cannes Festival). Il est né en 2022 sous la houlette de la société Corp Agency, société rachetée cette année par RX qui compte faire du WAICF un de ses salons blockbuster. Cette prolongation de dix ans avec le tourisme cannois a aussi été saluée par le maire de Cannes. “L’enjeu pour Cannes est majeur : économique, social et international” a souligné David Lisnard. “Cannes et RX France entretiennent des liens forts historiques grâce au développement de marques phares comme le MIPIM, le Cannes Yachting Festival, le MIPCOM, le MAPIC et le MIPTV. Cette confiance et constance démontrent la fiabilité, le dynamisme et l’attractivité de notre destination.”

Mais le maire de Cannes a aussi fait valoir les efforts que, de son côté, la ville a engagé pour maintenir ce partenariat au plus haut niveau. Et de rappeler que depuis 2014 ce sont 547 millions d’euros d’investissements municipaux qui ont été réalisés pour la valorisation des espaces publics. Parmi les grands programmes de requalification sont citées la rénovation du Suquet, du Carré d’Or, de Bocca centre, de l’avenue de Grasse, du quartier République, des Allées de Liberté, du Moure Rouge ou encore de la légendaire Croisette…Des investissements qui ont renforcé l’attractivité de Cannes ce qui lui a permis, au sortir d'une crise Covid ravageuse, de repartir en plein avec, en 2022, 61 salons et congrès accueillis représentant 281 jours d’occupation.

La prolongation de 10 ans du partenariat avec RX devrait contribuer à assurer sa place de première destination française, hors Paris, en termes de tourisme d’affaires