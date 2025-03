Cannes au rythme du “running” dimanche avec le Semi-Marathon

A partir de 7h du matin le dimanche 23 février, on coupe le contact et on chausse ses running pour avaler les kilomètres ! C’est le message qui est lancé pour le 31ème Semi-Marathon de Cannes organisé par l'Athlétic Club de Cannes, avec le concours de la ville. Il a lieu ce dimanche en même temps que le 25ème 10km et le 5ème 5km de Cannes. Les trois parcours sont mesurés officiellement (conformément aux normes de l’IAAF). Les courses sont classantes et qualificatives aux Championnats de France.

Le départ se fait sur le boulevard de la Pantiero en direction de la Croisette et du Palais des Festivals. L’arrivée est positionnée sur l’Esplanade de la Pantiero. Pour Cannes, une grande journée au rythme de la course à pied.