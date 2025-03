Cannes sacrée pour la 3ème fois meilleure destination événementielle mondiale !

Un troisième sacre mondial pour Cannes. La ville star du cinéma est élue pour la troisième année consécutive “Meilleure Destination au Monde 2024 pour les Festivals et Événements” aux World Travel Awards, les “Oscars du tourisme”. Seule destination française face à des villes emblématiques telles que Barcelone, Dublin, Londres, Singapour, Sydney, Rio de Janeiro et Venise, elle confirme son statut de leader mondial de l’événementiel. Cette reconnaissance lui a été décernée hier dimanche 24 novembre lors du “Grand Final Gala Ceremony” à Funchal (Madère). L’occasion aussi pour la ville de rappeler que l’activité événementielle est un moteur de son économie touristique, avec plus d’1 milliard d’euros de retombées économiques directes et indirectes générées par l’activité du Palais des Festivals.