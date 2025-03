Cannes : le salon TaxFree explore les voyages du futur

C’est un des grands événements cannois : TFWA (Tax Free World Association) fête ses 40 ans au Palais des Festivals depuis lundi 30 septembre et jusqu’à demain jeudi 3 octobre. Depuis 40 ans, l’industrie mondiale du Duty Free se retrouve à Cannes au début de l’automne avec un programme sur mesure à l’attention des plus grandes marques de luxe (parfums, alcools, mode, bagages, bijoux…). Plus de 3.000 marques prestigieuses sont ainsi réunies pour plus de 10.000 participants cette année sur le thème général de "Travel in the future" (Les voyages du futur). (Photo DR : le monde de la détaxe explore les tendances des voyages de demain).

Hillary Clinton à la conférence d'ouverture

Outre les stands spectaculaires, des conférences sur les perspectives du secteur sont animées par un panel d’intervenants prestigieux. Pour l’exemple, en 2019 avait été accueilli Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume Uni. Cette année c’est Hillary Clinton, ancienne Secrétaire d’État et ancienne Sénatrice de l’État de New York qui intervenait dimanche dans la conférence d'ouverture.

Nouveaux voyageurs, nouvelles destinations et innovations technologiques

Une conférence qui a donné le ton de cette édition 2024. Elle en a fixé le cadre. Les voyages devraient connaître une croissance sans précédent grâce à une nouvelle vague de voyageurs, aux destinations émergentes et aux innovations technologiques. Cependant, l'incertitude économique et géopolitique mondiale persiste, avec les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. La hausse de l'inflation et du coût de la vie pèse sur les finances du monde entier. L'affrontement entre la mondialisation et le protectionnisme s'intensifie, tandis que l'intelligence artificielle transforme nos vies quotidiennes, nos professions et nos interactions en ligne.

S'adapter à la transformation géopolitique en cours

Les tensions géopolitiques accrues obligent aussi les organisations internationales à repenser leurs stratégies de croissance dans le monde entier. L'incertitude qui règne aujourd'hui sur la scène internationale exige d'envisager des changements fondamentaux dans les stratégies et les structures. Quel sera l'impact des changements géopolitiques sur l'avenir du commerce international ? Qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie du duty-free et du travel retail, qui dépend de l'interconnexion et de la libre circulation des personnes et des biens ? Comment les entreprises peuvent-elles s'adapter à la transformation géopolitique en cours ?

Le TFWA i Lab pour une mise en action des solutions

La séance d'ouverture a permis d'explorer les moyens de s'adapter à l'évolution de l'ordre mondial. Pour décrypter les tendances émergentes et les changements dans les comportements de consommation, les délégués ont également entendu en ouverture Sam Rad, anthropologue, futurologue, auteur de best-sellers et PDG du studio méta-média Radical Next. Autant de questions posées d’entrées qui sont aussi au coeur du TFWA i Lab où l’on expliquera comment mettre en action des solutions..