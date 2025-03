Cannes : Sanna Marin (Finlande) ouvrira un MIPIM 2024 “responsable et engagé”

Une invitée de marque pour le prochain MIPIM de Cannes du 11 au 15 mars 2024 : Sanna Marin. Première ministre de Finlande jusqu'en juin dernier, cheffe d'orchestre de l'entrée au pas de course de la Finlande dans l'Otan, elle ouvrira cette 33ème édition du plus grand salon au monde de l’immobilier professionnel et de la ville. Elle assurera le keynote d’ouverture qui sera suivi d’un programme de quatre jours de conférences, de tables-rondes, d’annonces, de remises de prix (MIPIM Awards) et de rencontres.

Elle a mené l'une des politiques les plus ambitieuses sur le climat

Nommée première ministre de la Finlande à seulement 34 ans en 2019, Sanna Marin était, il y a peu encore, la cheffe de gouvernement en exercice la plus jeune au monde. Elle vient tout juste de rejoindre le Tony Blair Institute en tant que Conseillère Stratégique. Lors de son mandat (2019-2023), elle a marqué l’histoire de son pays et de l’Otan en obtenant pour la Finlande l’adhésion la plus rapide depuis la création de cette alliance.

Son gouvernement a également adopté de nombreuses réformes progressistes, avec une série de lois jugées comme étant parmi les plus ambitieuses au monde sur le climat, en visant la neutralité carbone d'ici 2035, ainsi que d'importantes réformes pour améliorer l'égalité entre les sexes, l’accès aux soins, l'éducation et les droits de l'Homme. Sanna Marin est également une experte en géopolitique, dans les domaines de l’autonomie stratégique, du changement climatique et du leadership au féminin. C'est sa vision et ses perspectives sur l'avenir des villes qu'elle apportera à Cannes.

Cap sur la décarbonation de l'environnement bâti

Le MIPIM s’annonce d’ailleurs prometteur après le succès de la dernière édition qui a attiré plus de 22 500 professionnels de 90 pays, dont 6.500 investisseurs représentant 76 des 100 premiers gestionnaires d'actifs au monde qui gèrent des portefeuilles de près de 4000 milliards d'euros. Devenu un véritable sommet de la ville, le salon réunit les plus grands dirigeants du monde de l'immobilier, de l'investissement et de la politique, pour trouver ensemble des solutions aux principaux défis auxquels nos villes sont confrontées, tout en permettant le développement de l'industrie immobilière.

Plus que jamais cette année, le cap sera mis sur la décarbonation de l’environnement bâti. En mars dernier, le MIPIM avai signé la charte “Road to Zero Alliancee aux côtés de grands acteurs pour affirmer son engagement sur ce point. En ouverture, Sanna Marin qui sous son leadership a ouvert la voie vers la neutralité carbone de la Finlande devrait donner le ton. Le MIPIM 2024 est présenté comme l’édition la plus responsable et engagée. Elle se concentrera sur une priorité : rendre nos villes plus propres, plus vertes et plus inclusives.

A noter également que début septembre, a été lancé un “MIPIM Challengers”, une nouvelle initiative qui permet aux jeunes professionnels de l’immobilier et de la ville, âgés de moins de 30 ans, d'obtenir un accès et un hébergement gratuit pour le MIPIM. Les candidatures sont ouvertes sur le site web du MIPIM jusqu'au 15 novembre 2023.