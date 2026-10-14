Les 18 et 19 octobre, le Forum de la Santé Mentale revient à Cannes pour deux journées de débats, d’ateliers et de propositions, sous le parrainage d'Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, qui a fait de cette cause son engagement.

Après le succès de l’édition d’avril 2025, le Palais des Festivals de Cannes redevient le centre névralgique de la Grande Cause nationale en accueillant, les 18 et 19 octobre, le Forum de la Santé Mentale. Organisé par le Psychodon et des collectifs d’associations, ce rendez-vous citoyen entend briser les tabous et dessiner la psychiatrie de demain. La première journée sera consacrée à la jeunesse, avec une table ronde sur la pédopsychiatrie du futur, un forum sur la prévention et une soirée cinéma. La seconde, placée sous le signe de l’innovation et de la société, abordera l’intelligence artificielle, la santé mentale au travail, les addictions et thérapies brèves, la justice ou encore le sport, avant une soirée de clôture.

Temps fort de l’événement, la présentation du "Livre bleu blanc rouge de la santé mentale". Ce socle de propositions, nourri par des consultations citoyennes menées dans plus de trente villes, s’adresse à tous et en particulier aux candidats à l’élection présidentielle de 2027. Personnes concernées, aidants, soignants, chercheurs, psychiatres des grands hôpitaux du pays et associations partageront la montée des marches pour lutter contre la stigmatisation. "Nous voulons faire de la santé mentale une priorité nationale durable en mobilisant toutes les forces vives du pays", souligne Didier Meillerand, fondateur du Psychodon.