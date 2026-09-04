Du Cannes Yachting Festival qui s’ouvre mardi aux Régates Royales du 19 au 26 septembre, deux visages de la plaisance en baie de Cannes : celui de la création et de l’innovation que porte le salon nautique ; celui du patrimoine maritimes et de la tradition avec les majestueuses régates.

Chaque année, le mois de septembre transforme la baie de Cannes en rendez-vous incontournable du monde nautique. En l'espace de trois semaines, deux événements de référence s'y succèdent, illustrant deux facettes complémentaires de la plaisance : le Cannes Yachting Festival, du 8 au 13 septembre, tourné vers la création et l'innovation, puis les Régates Royales, du 19 au 26 septembre, qui rassemblent les plus beaux voiliers classiques de la scène internationale. Deux univers, un même plan d'eau face aux îles de Lérins. (Photo DR : des voiliers superbes qui régatent en baie de Cannes).

Le Cannes Yachting Festival ouvre le bal dès mardi en investissant le Vieux Port, le Port Canto et le Palais des Festivals pour sa 49e édition. Premier grand rendez-vous de la saison nautique mondiale, le salon réunit plus de 680 exposants et 700 bateaux de 5 à 50 mètres, avec près de 150 avant-premières mondiales et environ 56 000 visiteurs attendus. Le Vieux Port accueille bateaux à moteur, superyachts et équipementiers, tandis que le Port Canto met à l'honneur la voile, les dayboats et le brokerage. Cette édition met particulièrement l'accent sur l'innovation, avec l'Innovation Route et ses Awards distinguant les solutions les plus durables du secteur, ainsi que l'annonce inédite des finalistes des Best of Boat Awards 2026, le 9 septembre au Port Canto.

Quelques jours plus tard, place au patrimoine maritime avec les 48es Régates Royales, organisées par le Yacht Club de Cannes. Plus d'une centaine de voiliers classiques, de 8 à 35 mètres, signés par les plus grands noms de l'architecture navale, se retrouvent pour l'un des plus importants rassemblements de “classics” au monde. Entre les courses, le public peut admirer les bateaux à quai, près du Suquet, et profiter du village des Régates, animé chaque soir de concerts, ainsi que de sorties commentées en mer. Cette édition revêt une dimension particulière puisque le Yacht Club de Cannes célèbre cette année ses 165 ans, perpétuant une histoire entamée dès les années 1930, lorsque le futur Édouard VII surnommait déjà Cannes la “Cowes de la Méditerranée”.

Cette succession de deux temps forts révèle toute l'identité nautique de Cannes : une destination capable d'accueillir à la fois les dernières innovations de l'industrie nautique internationale et un patrimoine maritime exceptionnel, porté par des yachts historiques et des marins parmi les plus expérimentés au monde. Le Cannes Yachting Festival dessine le nautisme d'aujourd'hui et de demain, tandis que les Régates Royales font revivre, quelques jours plus tard, la mémoire de la grande plaisance. Toute la dimension du temps.