Cannes et Shizuoka resserrent leurs liens, de l’économie aux feux d’artifice

Trente-cinq ans après leur jumelage, Cannes et Shizuoka donnent un nouvel élan à leur coopération. Le jeudi 22 octobre, en marge des 9es Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée accueillies à Cannes, David Lisnard, maire de Cannes, et Takashi Nanba, maire de Shizuoka, ont signé deux nouveaux accords. Ils prolongent une relation nouée le 5 novembre 1991 et riche de nombreuses réalisations. En matière de formation, la Faculté des Métiers – École hôtelière de Cannes et l’Académie Suzuki de Shizuoka, spécialisée dans la cuisine et la pâtisserie, organisent des échanges d’étudiants. Sur le plan culturel, le jumelage a permis la présentation de la collection Traverso au Japon, le déplacement d’élèves du Conservatoire de Cannes et des concerts franco-japonais. (Photo mairie de Cannes : lors de la signature des deux accords).

La prévention des risques majeurs est l’un des piliers de ce partenariat. Inspirée par la culture du risque japonaise, la Ville de Cannes a mis en place une signalétique d’évacuation en cas de tsunami, développé la sensibilisation des écoliers et des habitants, et créé une Réserve communale de sécurité civile. Shizuoka avait également apporté une aide financière à Cannes après les inondations meurtrières du 3 octobre 2015. Le nouveau mémorandum, valable jusqu’au 31 mars 2030, prévoit de poursuivre ces collaborations tout en ouvrant un nouveau champ : le développement des échanges économiques et des partenariats entre les entreprises des deux communes.

Le second accord, signé jusqu’à fin 2027 avec le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et le comité d’organisation du Festival de Shimizu Minato, rapproche deux grands rendez-vous pyrotechniques. D’un côté, le Festival d’Art pyrotechnique de Cannes, qui a attiré près de 700 000 spectateurs en 2026. De l’autre, le festival estival de Shimizu Minato, réputé pour son grand spectacle de feux d’artifice. L’objectif est de favoriser les échanges artistiques et techniques et le partage des savoir-faire. Une première étape a été franchie en 2025, lorsque la société japonaise Ikebun, qui signe le spectacle de Shimizu Minato, a remporté à Cannes la Vestale et le Prix du public. En retour, la société JoHO Pyro Professional Fireworks AB, lauréate de la Vestale 2026, se produira au Japon lors du festival de Shimizu Minato, du 30 juillet au 1er août 2027. Une manière de valoriser à l’international les talents récompensés sur la Croisette.