Après une édition qui a rassemblé près de 700 000 spectateurs en six feux successifs, le Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes a dévoilé hier son palmarès et a lancé une nouvelle étape en créant dès l’an prochain un congrès international dédié aux spectacles célestes de demain incluant drones, effets spéciaux, lasers, mapping et technologies immersives.

Le dernier feu d’artifice du Festival International d'Art Pyrotechnique de Cannes n’aura lieu que ce soir mardi 25 août en raison des conditions météo d’hier qui ont conduit à le décaler d’une journée. En revanche, le planning a été maintenu pour le palmarès qui a été dévoilé hier soir, à l'issue d'une édition 2026 exceptionnelle avec près de 700 000 spectateurs cumulés au fil de ses six soirées. (Photo DR : feu d'artifice de la Finlande par JoHo Pyro, le 15 août).

La Vestale 2026 à la Finlande

Le jury 2026 a récompensé trois lauréats. La Vestale 2026, distinction suprême du festival, a été décernée à la société finlandaise JoHO Pyro Professional Fireworks AB pour son spectacle du 15 août, tandis que le Prix du Jury est revenu à la compagnie française Aquarêve et le Prix du Public à la Serbie avec Pyro Team D.O.O. Dans le cadre de la coopération engagée entre le Palais des Festivals et la ville japonaise de Shizuoka, le lauréat de la Vestale s'est vu offrir l'opportunité unique de concevoir un spectacle pyrotechnique lors du Festival Shimizu Minato, organisé du 30 juillet au 1er août 2027 au Japon.

Véritable référence mondiale de la création pyrotechnique, ce festival cannois réunit chaque été les plus grands artificiers internationaux dans la baie de Cannes, et s'apprête à célébrer en 2027 son 60e anniversaire. Fort de cette expertise acquise en plus d'un demi-siècle d'organisation, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes franchit une nouvelle étape en lançant le Cannes Sky Show Summit (C3S), premier congrès international consacré aux innovations et aux transformations des spectacles célestes, qui se tiendra les 23 et 24 août 2027.

Cannes Sky Show Summit : les spectacles célestes de demain

Ce nouveau rendez-vous professionnel réunira l'ensemble des acteurs qui imaginent et produisent les spectacles célestes de demain : entreprises pyrotechniques, fabricants, distributeurs, producteurs de spectacles, ainsi que des experts des drones, des effets spéciaux, des lasers, du mapping et des technologies immersives. Le programme associera salon professionnel, conférences, rencontres d'affaires et ateliers collaboratifs autour des grands enjeux de la filière : hybridation des technologies, innovation, évolution des réglementations, sécurité et responsabilité environnementale.

“Avec le lancement du Cannes Sky Show Summit, le Palais des Festivals et des Congrès franchit une nouvelle étape en devenant un lieu de réflexion, d'innovation et de rencontres pour tous les acteurs des spectacles célestes”, a déclaré Nicolas Gorjux, Président du Palais des Festivals. Temps fort de cette première édition, une soirée de démonstrations en conditions réelles se tiendra le 23 août, permettant aux participants de découvrir depuis la Terrasse du Palais des Festivals les dernières innovations du secteur directement dans la baie de Cannes.

Au-delà de la compétition artistique, Cannes affirme ainsi sa volonté d'accompagner les évolutions d'une filière en pleine transformation et de contribuer au rayonnement international des savoir-faire qui façonneront les spectacles célestes de demain.