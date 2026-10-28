Cannes : la SOFCOT (orthopédie) ouvre son 100e congrès au grand public

Le 10 novembre, au Palais des Festivals, lors du 100e congrès de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, des chirurgiens orthopédistes de référence répondront aux questions des habitants sur l’arthrose, les douleurs articulaires et les lésions du sportif.

À l’occasion de son 100e congrès, organisé à Cannes du 11 au 13 novembre, la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT) propose une rencontre gratuite et ouverte à tous, le mardi 10 novembre de 15 h à 16 h 30, au Théâtre Claude Debussy du Palais des Festivals. Sous la modération du Pr Jean-Noël Argenson (Marseille), quatre spécialistes aborderont les situations les plus fréquentes : la vie avec une prothèse de hanche (Pr Patrice Mertl, Amiens), le retour au sport après une lésion des ligaments du genou (Pr Christophe Hulet, Caen), le moment opportun pour envisager une prothèse de genou (Pr Sébastien Lustig, Lyon) et les solutions face aux douleurs d’épaule (Pr Pierre Mansat, Toulouse).

L’objectif est d’aider le public à reconnaître les premiers signes, à savoir quand consulter et à faire la part entre idées reçues et solutions adaptées, de la rééducation à la chirurgie. "Notre objectif est de permettre au grand public de mieux comprendre ses articulations, de savoir quand consulter et surtout de ne pas subir la douleur comme une fatalité ", soulignent le Pr Christophe Hulet, président de la SOFCOT-Congrès, et le Pr Jean-Noël Argenson, président de la SOFCOT-CNP.