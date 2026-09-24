Réseau Entreprendre Côte d'Azur organise le mercredi 7 octobre à 18h, au campus Georges Méliès de Cannes La Bocca, la 3ᵉ édition de son club dédié à la transmission et à la reprise d'entreprise. La soirée s'adresse aux repreneurs, cédants, financeurs, experts de la transmission et plus largement à tous les curieux du sujet. Elle privilégie les retours d'expérience et l'intelligence collective, à travers plusieurs ateliers où chacun pourra confronter ses réflexions à celles d'autres acteurs de la reprise et repartir avec des pistes concrètes. Les participants peuvent également soumettre une problématique propre à leur projet, susceptible de devenir le thème d'un atelier collectif.

Dans la précédente édition, les échanges avaient notamment porté sur la posture à adopter lors de la transition entre cédant et repreneur, douce ou ferme, sur la réalité du marché de la reprise et sur les moyens d'optimiser son opération. La soirée se prolongera par un moment convivial propice aux rencontres et à l'émergence de futures opportunités.