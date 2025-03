Cannes sous les eaux met en cause les alertes météo

A Cannes, l’orage qui s’est abattu sur la ville hier, au petit matin, a réveillé les traumatismes du 3 novembre 2015. En moins d’une heure, il est tombé autour de 40 mm d’eau, ce qui a provoqué des torrents dans certaines rues en pente comme le boulevard de la République, et des accumulations d’eau (jusqu’à 1 mètre) dans d’autres zones. S’il n’y a pas eu de blessés, en revanche, les dégâts sont importants avec des intérieurs inondés, ainsi que des voitures, scooters, motos bousculés, des poubelles emportées. Les sapeurs-pompiers sont intervenus de suite et les pompages de caves notamment se sont poursuivis hier toute la journée.

Ces nouvelles inondations, et leur importance en dépit des mesures déjà prises et des travaux engagés depuis 2015, ont posé le problème des alertes météo. Le maire de Cannes, David Lisnard, a mis en cause les services météo. Ils avaient certes lancé une alerte jaune pour orage et inondation, mais n’avaient pas anticipé la violence de l’événement et n’ont lancé véritablement l’alerte qu’une heure après le gros de l’orage.