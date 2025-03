Cannes soutient la création d’une formation en écriture de scénarios

Dans la continuité du programme municipal “Cannes On Air” qui vise à développer la filière audiovisuelle, Cannes a noué un partenariat avec l’association la Cité européenne des scénaristes (ACES) afin d’accompagner la mise en place d’une formation professionnalisante en écriture de scénarios. À cette occasion, la municipalité souhaite offrir à cinq étudiants du Campus Georges Méliès et cinq apprenants de la Cité européenne des scénaristes un programme de workshops d’écriture et une rencontre auprès de professionnels venus spécialement pour le festival CANNESERIES.

La Cité européenne des scénaristes propose depuis 2021, en Ile-de-France, en Occitanie, et en région Auvergne-Rhône-Alpes, des centres de compagnonnage. Chacun présente une formation innovante consacrée à l’écriture de scénarios d’une durée de cinq mois comprenant un enseignement théorique et une immersion professionnelle auprès d’un auteur sur un projet en développement. Cannes soutient l’ouverture d’un quatrième centre, qui serait le premier en région PACA.