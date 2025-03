Cannes : “super Mario” à l’ouverture du prochain MIPIM

Un invité de marque pour le prochain MIPIM de Cannes du 11 au 14 mars au Palais des Festivals. Le Dr Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne et ancien Premier ministre italien, prononcera le discours d’ouverture le mardi 11 mars. Son parcours illustre son influence économique : durant son mandat à la BCE, il a contribué à sauver la zone euro grâce à des politiques monétaires audacieuses, tout en répondant à la crise financière mondiale, rappellent les organisateurs du MIPIM. Par la suite, il s’est engagé dans la gestion de la pandémie de Covid-19 et l’initiative “Next Generation EU” en tant que chef du gouvernement italien.

Son rapport “L’Avenir de la compétitivité européenne” offre une vision claire des défis et perspectives pour l’économie du continent, est-il ajouté. "Pour les délégués du MIPIM, l'accent mis sur les investissements à grande échelle et les réformes politiques signale des opportunités de croissance dans les domaines de l'infrastructure, du développement urbain et de la durabilité".