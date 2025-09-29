Cannes : Tax Free 2025 explore les nouveaux horizons du duty free

Le plus grand rendez-vous mondial du duty free et du travel retail s’est ouvert aujourd’hui, lundi 29 septembre à Cannes au Palais des festivals avec le salon TFWA World Exhibition & Conference (Tax Free) 2025. Il se poursuivra jusqu’au 2 octobre sur le thème central "Explore New Horizons" et sera cette année tout particulièrement orienté vers l’innovation, les nouveaux modèles économiques du travel retail, la digitalisation, la durabilité et les évolutions des comportements consommateurs dans un contexte de mutations géopolitiques et économiques. (Photo DR : l’inauguration s’est faite ce matin sur l’Innovation Square, au pied des marches du Palais).

Il sera notamment question d’expérience client augmentée, de personnalisation, d’impact des technologies immersives et IA, de nouveaux parcours omnicanaux dans l’univers aéroportuaire et croisiériste. Une forte place sera accordée aux enjeux environnementaux avec un focus sur les solutions durables, le packaging éco-conçu, les labels responsables et l’engagement des marques de luxe à réduire leur empreinte carbone.

Plus de 3.000 marques internationales sont représentées, dont des géants du luxe, des spiritueux, de la confiserie, des cosmétiques et du travel essentials, tandis que de 7.000 à 7.500 visiteurs professionnels sont attendus selon les statistiques récentes ( 7.456 visiteurs l’an dernier et plus de 100 pays représentés). Près de 500 exposants organisés par thématiques se répartissent dans différents "villages" : Innovation Square (nouvelle zone dédiée aux innovations du retail), Bay Village, Riviera Village (produits gourmets, packaging premium), et World of Spirits pour les spiritueux.

Plusieurs événements marquants aussi sont programmés. Ainsi la conférence d’ouverture aujourd’hui a été animée par Stephen Sackur (BBC), avec la participation de Philippe Margueritte (président TFWA), Rudolph Lohmeyer (Kearney), Gloria Guevara Manzo (ministère du tourisme d’Arabie Saoudite), Bobby Jones (consultant marques responsables). Des personnalités comme Hillary Clinton ou l’astronaute Anousheh Ansari interviendront également sur les thématiques du leadership, de l’innovation, de la durabilité et de la transformation du Retail.

A noter aussi dans cette nouvelle ère de changement dans laquelle s’engage Tax Free, l’Innovation Square : ce nouvel espace exclusif, ouvert aux pieds des marches du Palais, est dédié aux innovations, ateliers et networking. Il permet d’explorer les breakthrough retail innovations, l’omnicanal, la data, les nouveaux parcours client et business models d’avenir pour tout l’écosystème du duty free. Et puis, place au maximum de rencontres avec pendant ces quatre jours, de nombreuses soirées de networking, cocktails, et le service ONE2ONE pour organiser des rendez-vous d’affaires ciblés entre marques, acheteurs, aéroports et distributeurs.