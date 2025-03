A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Cannes Is Up dédie la 3ème édition de son Tech Talk, à la thématique “Femmes et Technologie : Construire un Avenir Inclusif”. Le rendez-vous, sous format de table ronde, est donné le 8 mars, de 10h à 12h au Campus Méliès, à Cannes La Bocca. Près de 120 participants sont attendus, représentant un mélange dynamique d'étudiants, d'associations locales, de start-ups, d'entreprises et d'élus locaux.