Cannes va tester avec Videtics la sécurisation de son Festival par l’IA

Videtics : un test grandeur nature avant les JO de Paris Pour Videtics, la sécurisation du Festival de Cannes, sera l'occasion à la fois de mettre en vedette son logiciel "Videtics Perception" et de mener une répétition générale avant les JO de Paris. Leader de la vidéoprotection intelligente, la startup sophipolitaine a en effet remporté le marché de vidéosurveillance algorithmique de Paris 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, décerné par le ministère de l'Intérieur. Ses caméras “intelligentes” y seront chargées de détecter les mouvements de foule suspects, les départs de feux et les présences en zone interdite. Ses algorithmes assureront ainsi une surveillance avancée. Un énorme challenge pour la jeune société créée en 2019 par trois anciens élèves de Polytech Sophia. Pour s'y préparer, Videtics, que pilote Alan Ferbach co-fondateur avec Pierre Alexis Le Borgne et Alexandre Reboul, a déjà assuré avec succès en début d'année la gestion des flux de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Côte d'Ivoire via sa joint-venture avec le groupe ivoirien Kaydan. Elle y a fait la preuve de l'efficacité et de la fiabilité de sa technologie de gestion de foule dans des environnements hautement dynamiques et denses. Mais avec le Festival du Film, ses stars et ses foules, son immense retentissement médiatique international, Videtics, qui a participé aux derniers WAICF (World AI Cannes Festival), aura un autre challenge à mener avant celui des JO.