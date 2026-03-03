Cannes : Tétou fait un grand retour Pointe Croisette

Rasé en 2018 sur la plage du Soleil à Golfe-Juan après un long bras de fer lié aux règles d’occupation du littoral, Tétou s’apprête à écrire un nouveau chapitre… à Cannes. Le restaurant centenaire, fondé en 1918 par Ernest Cirio — ancien marin-pêcheur surnommé “Tétou” — va renaître à la pointe Croisette, en lieu et place de L’Écrin, dans une version mêlant restaurant et plage.

Aux commandes, Pierre-Jacques Marquise, arrière-petit-fils du fondateur, figure historique de la maison, qui annonce reprendre l’aventure avec une partie de l’ancienne équipe. Le projet s’appuie sur un investisseur international, avec l’ambition de redonner vie à l’esprit de Tétou — et à sa réputation forgée autour des poissons et de la mythique bouillabaisse — dans l’un des emplacements les plus convoités de la Riviera, à deux pas du rayonnement du Festival de Cannes qui avait fait défiler, au fil des décennies, une foule de célébrités dans l’établissement originel. Une renaissance officialisée lors du dernier conseil municipal cannois. La Ville a validé la cession des parts de la société délégataire actuelle au profit du nouveau repreneur.