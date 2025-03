Cannes : Thales Alenia Space célèbre le 20ème anniversaire de la mission Huygens

A Cannes, Thales Alenia Space fête mardi 14 janvier le 20ème anniversaire de l'atterrissage de la sonde Kuygens sur Titan. Un exploit européen. Huygens est le premier véhicule spatial à atterrir sur Titan et reste à ce jour l'atterrissage le plus éloigné de la terre qu'un vaisseau spatial ait jamais effectué. Construite dans les salles blanches cannoises, la sonde spatiale avait été lancée en 1997. Après un voyage de 7 ans dans l'espace sur le vaisseau Cassini, elle s'est posée en douceur sur le sol de Titan le 14 janvier 2005. Une date historique dans l'aventure spatiale mondiale. La mission a pris fin en 2017. (Photo ESA : les étranges galets photographiés par la sonde lors de son atterrissage sur Titan)

La mission Cassini-Huygens a ouvert une fenêtre inédite sur Titan, révélant une atmosphère dynamique et des phénomènes surprenants rappelle TAS. Titan possède un cycle météorologique et hydrologique non pas basé sur l'eau mais sur le méthane ainsi qu'un phénomène d'évaporation avec des saisons et des pluies. Sur cette lune, le potentiel astrobiologique est réel, avec des molécules organiques qui se forment dans la haute atmosphère, à partir des rayons du Soleil et de l'azote et du méthane présents dans l'atmosphère. Un monde fascinant et complexe, étonnamment semblable à la Terre par beaucoup d'aspects qui, peut-être, abrite des conditions prébiotiques avec la formation de molécules qui pourraient être utilisées par la vie telle qu'on la connaît sur Terre.

Mais Titan, n’est pas le seul trésor dévoilé par la mission Cassini-Huygens qui a également révélé Enceladus, une autre lune de Saturne, candidate potentielle à la vie extraterrestre, grâce à la découverte d’océans cachés sous sa surface glacée. Autres enseignements, la mission a permis de sonder les atmosphères et ionosphères de Saturne et Titan. Ces observations ont favorisé la compréhension du fonctionnement des atmosphères planétaires, y compris celle de la Terre. Elle a également révélé comment certaines petites lunes de Saturne se forment encore actuellement à partir de la matière des anneaux, plusieurs milliards d'années après la fin de la formation des planètes et satellites du Système solaire.

Pour célébrer cet anniversaire, Thales Alenia Space réunit demain à Cannes de nombreux spécialistes de l'industrie et de la recherche spatiale. Une occasion aussi d'échanger sur les futures missions scientifiques en cours et notamment celles qui concernent la lune avec des visites en salles blanches du modèle structurel HALO Lunar Communication System du module ESPRIT. Une des grandes nouvelles aventures dans lesquelles le site cannois est engagé.