Le site de Cannes de Thales Alenia Space renforce sa présence au Moyen-Orient avec la signature d'un nouveau contrat stratégique. La société conjointe de Thales et Leonardo a été choisie par l'opérateur qatari Es’hailSat pour développer Eshail-3/Türksat-Biruni, un satellite de télécommunications géostationnaire de nouvelle génération. Réalisé en partenariat avec l'opérateur turc Türksat, il fournira des services de connectivité haut débit à travers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. En tant que maître d'œuvre industriel, Thales Alenia Space assurera la conception, la fabrication, les essais, la livraison du satellite ainsi que la fourniture du segment sol et des services associés. (Photo ©Thales Alenia Space_E.Briot)

La particularité de ce nouveau satellite réside dans son architecture entièrement définie par logiciel. Basé sur la plateforme Space INSPIRE (INstant SPace In-orbit REconfiguration), développée par Thales Alenia Space, il pourra être reconfiguré directement en orbite afin d'adapter en temps réel sa couverture, la répartition de sa capacité ou encore ses faisceaux de communication selon l'évolution des besoins des utilisateurs. Contrairement aux satellites traditionnels, dont les caractéristiques sont figées une fois lancés, cette nouvelle génération offre une flexibilité inédite aux opérateurs confrontés à une demande de connectivité en constante évolution.

Pour Es’hailSat, cette technologie permettra de proposer des services premium tout au long de la vie du satellite tout en renforçant la résilience et l'autonomie des infrastructures de télécommunications du Qatar. Pour Thales Alenia Space, ce contrat confirme surtout l'intérêt commercial grandissant pour la gamme Space INSPIRE. Déjà retenue par plusieurs grands opérateurs internationaux tels qu'Intelsat, SES ou Eutelsat, cette famille de satellites reconfigurables s'impose progressivement comme la nouvelle référence des télécommunications spatiales. Le groupe indique désormais avoir enregistré sept commandes sur cette ligne de produits.

Ce nouveau succès illustre également le rôle majeur du site de Cannes dans les télécommunications spatiales de demain. Développée avec le soutien du CNES, des programmes ARTES de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'Agence spatiale britannique pour certains composants, la plateforme Space INSPIRE constitue l'une des innovations les plus marquantes de ces dernières années dans le domaine des satellites géostationnaires. À l'heure où les besoins en connectivité évoluent toujours plus rapidement, les satellites définis par logiciel apparaissent comme une réponse particulièrement adaptée, ouvrant une nouvelle génération de systèmes spatiaux plus flexibles, plus évolutifs et plus compétitifs.