Cannes : Thales Alenia Space à l’abordage des satellites défaillants

Dans un marché satellitaire mondial en berne, une bonne nouvelle pour Thales Alenia Space à Cannes : le consortium piloté par TAS en France, associé à Magellium Artal Group, a été sélectionné par le CNES et Bpifrance dans le cadre du plan France 2030 pour la réalisation d’une démonstration de service d’inspection et d’amarrage en orbite, appelée DIANE (Démonstration d’Inspection et Amarrage Novatrice Embarquée). Un projet qui, comme le programme EROSS, avec lequel il est associé, est mené sur le site de Thales Alenia Space à Cannes. (Photo DR).

L'approche et la capture directe d un satellite par un bras robotisé

Le projet DIANE a pour vocation de répondre à un enjeu spatial majeur afin de concevoir un espace plus écoresponsable et durable. La prolifération des satellites en orbite basse et l’actualité récente avec l’explosion d’un satellite hors service, rendent particulièrement pertinente la maîtrise de cette capacité critique. Le projet consiste à exploiter les satellites de démonstration EROSS (European Robotic Orbital Support Services) qui seront en orbite, afin de démontrer l’exécution des opérations de rendez-vous, d’inspection de proximité et d’amarrage à un satellite non collaboratif en orbite basse.

La mission proposée par Thales Alenia Space et Magellium Artal Group veut démontrer l’approche puis la capture directe, par un bras robotisé, d’un objet représentatif d’un satellite désactivé, en orbite basse. Cette démonstration s’intègre dans le cadre de la mission EROSS actuellement en cours de financement par l’Union Européenne.

L'appui d'une nouvelle ligne de produits de véhicules spatiaux

Le constructeur cannois de satellites pourra capitaliser sur son expérience acquise en matière d’On Orbit Servicing. Cette nouvelle ligne de produits de véhicules spatiaux permettra d’effectuer de nombreuses activités robotiques en orbite, de l’inspection à la maintenance, en passant par le ravitaillement (refuelling) ou l’extension de la vie opérationnelle d’un satellite.

DIANE utilisera les moyens déjà en orbite de la composante EROSS, actuellement financée par la Commission Européenne :

Un satellite “client” non collaboratif, spécifiquement un satellite désactivé en orbite basse ayant perdu le contrôle de son attitude et de sa trajectoire, sera mis en rotation.

Le véhicule spatial “serviceur” recevra une mise à jour de son logiciel afin d’exécuter ces opérations de proximité sur ledit satellite “client” non collaboratif.

TAS responsable de l'ensemble de la mission

Thales Alenia Space en France est responsable et mandataire de l’ensemble de la mission tandis que Magellium Artal Group est responsable du traitement d’images pour la localisation basée vision et l’inspection de proximité. La mission implique le DLR en Allemagne, qui développe le bras robotique d’EROSS, ainsi que Telespazio France pour la mise en œuvre en conditions réalistes de l’offre de service vers un client et la fourniture de la plateforme de traitement et de mise à disposition des données d’inspection.

Les travaux proposés couvrent l’adaptation des algorithmes et logiciels à la mission de démonstration envisagée, la démonstration au sol sur les bancs de tests, et la démonstration en orbite. Cette démonstration couvrira l’ensemble des activités représentatives d’un service, depuis la demande d’un client jusqu’à la fourniture des informations dans un format accessible à l’utilisateur.