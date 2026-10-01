Inaugurées vendredi dernier, les nouvelles salles d’opérations en vol du bâtiment Odyssée doivent permettre au site cannois de piloter davantage de satellites, de renforcer la cybersécurité et de développer de nouveaux services. Pour le PDG Hervé Derrey, elles marquent une “étape essentielle” pour les activités menées à Cannes.

Les équipes de Flight Operations de Thales Alenia Space suivront désormais leurs satellites depuis des espaces réagencés et modernisés. Leur mission commence à la séparation du lanceur : elles accompagnent le satellite jusqu’à son orbite finale, puis en assurent le support opérationnel pendant sa vie en orbite, jusqu’à sa réorbitation. "Chaque minute compte en cas d’incident", a rappelé Hervé Derrey, Pdg de Thales Alenia Space, lors de l’inauguration, à laquelle participait notamment Alessandra Farese, responsable de la ligne d’activité Satellite Systems & Operations de Telespazio. Le site cannois a supervisé plus de 42 lancements pour des clients du monde entier. Depuis 1985, il comptabilise 86 mises à poste de satellites géostationnaires et, depuis 2010, 20 mises à poste de constellations, soit 125 satellites. (Photo DR : des salles entièrement modernisées).

Ce que comprend le nouveau dispositif

Le nouveau dispositif comprend deux salles de mise à poste (ou LEOP, pour Launch and Early Orbit Phase) couvrant 310 m², une salle multimission de 166 m² pour le support en orbite, deux salles de calcul d’orbitographie et un data center sécurisé. Les équipes peuvent y piloter simultanément jusqu’à quatre satellites déjà en orbite et préparer jusqu’à cinq mises à poste en parallèle. Les 72 personnes de l’équipe Flight Operations préparent actuellement une dizaine de mises à poste, dont celles des satellites de télécommunications géostationnaires JSAT 32 et THOR 8. Elles assurent aussi le suivi de 43 satellites de télécommunications, de dix satellites d’observation, de trois constellations et de 24 charges utiles externes.

"Anticiper dès aujourd’hui nos futurs besoins de croissance"

Pour Hervé Derrey, ces locaux sont conçus pour "anticiper dès aujourd’hui nos futurs besoins de croissance", qu’il s’agisse de gérer davantage de satellites ou de proposer de nouveaux services. Le data center doit stocker l’intégralité des télémesures de la flotte et contribuer à la protection des données face à la multiplication des cybermenaces. Le chantier a également permis de réduire la consommation énergétique des installations. Les salles de contrôle intègrent des espaces réservés aux clients, tandis que les bureaux des équipes opérationnelles et des équipes programmes sont désormais réunis dans le même bâtiment. "Nos clients ne viennent pas seulement voir nos technologies : ils viennent percevoir une maturité opérationnelle, une fiabilité", a souligné le PDG.

L'un des principaux investissements du site pour 2025 et 2026

Ces nouvelles installations prennent le relais des salles du bâtiment V02, utilisées depuis 2010, après une dernière opération le 8 septembre pour la mission MTG-I2, en appui de Telespazio. La coopération entre les équipes de Cannes et celles de Fucino, en Italie, remonte à vingt ans et incarne, selon le dirigeant, "la continuité et la confiance mutuelle" de la Space Alliance. Le chantier figure parmi les principaux investissements du site pour 2025 et 2026. "Cannes est un site majeur pour Thales Alenia Space sur lequel nous avons investi et continuerons à investir durablement", a assuré Hervé Derrey, en mettant aussi en avant les nouveaux contrats remportés par l’entreprise et l’engagement des équipes qui feront vivre ces outils.