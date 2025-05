Cannes : Thales Alenia Space présente le “Sentinel de l’Océan”

Avec le sommet de l’UNOC qui approche à Nice, une conférence cruciale pour l’avenir des océans, une bonne occasion de rappeler que la Côte d’Azur se tient aux avant-postes de cette lutte pour la sauvegarde de notre belle “planète bleue”. Thales Alenia Space à Cannes en a donné la preuve mercredi matin en ouvrant aux médias ses salles blanches où deux satellites de la mission Sentinel-3, les "Sentinel de l'Océan" sont en fin de préparation. (Photo WTM : le Sentinel3 D dans l'immense caisson de test sur l'effet du son et des vibrations au décollage).

Prévoir les évolutions du climat de la planète

Dans le cadre du programme Copernicus de l’agence spatiale européenne, ces deux satellites prendront le relais des deux Sentinel-3 (les modèles A et B) déjà en orbite depuis 2016 et 2018 et viendront assurer une continuité des données pour le contrôle et la surveillance de l'environnement. Des données qui répondent aux besoins exprimés par les scientifiques et servent à engager des actions les plus efficaces possibles pour la sauvegarde du climat comme l’ont expliqué Bertrand Denis, Vice-Président Observation, Science et Exploration et Thierry Dumont, Responsable de la mission Sentinel-3.

Les deux satellites jumeaux encore en salle blanche, Sentinel-3C et Sentinel-3D, dont le lancement est prévu respectivement en 2026 et 2028, assureront cette continuité de la mission engagée par Sentinel-3A et son jumeau, Sentinel-3B. Dotés d’instruments sophistiqués, ils fourniront des données très précises sur une foule d’éléments liés au climat : la hauteur de l’eau des océans, des rivières, des lacs, des glaces ; les taux de CO2 dits anthropiques (liées aux activités humaines) ; la surveillance de la chlorophylle ou du taux d'absorption de CO2 de l’océan, véritable puits de carbone. Autant d’éléments qui, analysés dans la durée, viennent nourrir les prévisions d’évolution du climat de la planète.

Des données en temps réel sur les océans et les surfaces terrestres

C’est d’ailleurs l’objectif de la mission Copernicus Sentinel-3 : fournir des données en temps quasi réel sur les océans et les surfaces terrestres, jouant un rôle clé dans l’amélioration des prévisions océaniques et atmosphériques. Les deux satellites actuellement en test (résistance aux conditions de lancement, aux températures et radiations de l’espace…) reprendront les instruments de pointe des deux précédents jumeaux.

Ce "Sentinel de l’Océan " est équipé de 4 instruments à la pointe de la technologie.

analyse la couleur des océans et permet d'identifier les zones de pollution marine et de suivre les évolutions des écosystèmes aquatiques. Un radiomètre imageur fournit, quotidiennement, les températures à la surface des océans. Avec une résolution d'1 km au sol, il aide à comprendre l'impact du réchauffement global sur les écosystèmes marins et terrestres et à améliorer les prévisions météorologiques.

fournit, quotidiennement, les températures à la surface des océans. Avec une résolution d'1 km au sol, il aide à comprendre l'impact du réchauffement global sur les écosystèmes marins et terrestres et à améliorer les prévisions météorologiques. Un radar altimètre et un radiomètre micro-onde mesurent la topographie des surfaces océaniques et glaciaires. Ces mesures donnent une vue de l'impact des changements climatiques (fonte des glaces, montée du niveau de la mer…), et visent à améliorer la sécurité maritime ainsi que les prévisions météorologiques par une meilleure compréhension du couplage océan/atmosphère

Spécialiste de l'observation de la terre, Thales Alenia Space est maître d’œuvre de la mission Sentinel-3. Il est également un contributeur majeur à 11 des 12 missions du programme Copernicus de la Commission européenne et contribue ainsi à apporter les données scientifiques qui alimenteront les débats de l'UNOC autour de l'océan, l'élément clé du climat.