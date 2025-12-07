Cannes : quatrième titre mondial consécutif aux World Travel Awards

Il est souvent plus facile de conquérir un titre que de le conserver. C’est cette constance qui donne encore plus d’éclat au titre mondial que vient de remporter pour la quatrième année consécutive la ville de Cannes : le quatrième sacre aux World Travel Awards, les Oscars du Tourisme, en tant que “meilleure destination festivals et événements” 2025. Une nouvelle consécration qui était attendue dans la foulée du titre européen qui lui avait été accordé en octobre dernier...pour la cinquième fois consécutive. (Photo DR).

Sur LinkedIn, David Lisnard, maire de la ville, rappelle aussi “qu’aucune ville française n’était parvenue à ce niveau (ni même au sacre européen) et qu’il est toujours plus difficile de conserver un titre que de l’obtenir. Depuis 2022, les Oscars du tourisme sont cannois. Depuis 2021, Cannes obtient aussi la plus prestigieuse des récompenses à l’échelle européenne pour sa capacité à organiser et accueillir les plus grands événements, notamment professionnels, au monde”, écrit-il.

Et de féliciter dans la foulée les équipes du Palais des Festivals, “premier centre de congrès de France en chiffre d’affaires, en nombre d’accrédités, en nombre de jours commercialisés”. Selon les chiffres présentés, le Palais des Festivals, moteur du tourisme événementiel a atteint 49,4 M€ de chiffre d’affaires en 2024, avec environ 190 salariés permanents, ce qui place Cannes au 1er rang français des centres de congrès en CA, devant Paris. Sur la base de ce chiffre d’affaires la ville communique sur près d’un milliard d’euros de retombées économiques annuelles générés par l’activité globale du Palais (festivals, congrès, salons, événements culturels).