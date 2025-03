Cannes : des Travaux d’Intérêt Général pour les élèves indisciplinés

C’est une mesure qui est déjà aujourd’hui largement relayée par les médias nationaux : des TIG (Travaux d’Intérêt Général) plutôt qu’une exclusion pour les élèves indisciplinés. ​La Ville de Cannes, en partenariat avec la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale des Alpes-Maritimes, a en effet mis en place une expérimentation d'un an visant à responsabiliser les élèves indisciplinés des collèges et lycées. Plutôt que de les exclure temporairement ou définitivement, ces élèves effectueront des travaux d'intérêt général (TIG) au sein des services municipaux, tels que les espaces verts, la propreté urbaine, le Centre communal d'action sociale (CCAS), l'antenne de justice et les médiathèques. Ces missions, d'une durée maximale de 20 heures, seront réalisées en dehors des heures de cours, notamment pendant les vacances scolaires, afin de les sensibiliser aux conséquences de leurs actes et de renforcer leur engagement citoyen.