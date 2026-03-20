Cannes : le triomphe de David Lisnard conforte ses ambitions présidentielles

À Cannes, David Lisnard n’a pas seulement remporté l’élection municipale : il a écrasé le scrutin. Réélu dès le premier tour avec 81 % des suffrages (juste un peu en retrait des 88% obtenus aux municipales 2020), le maire sortant a dominé les 56 bureaux de vote de la ville, dépassant partout les 71 %. Ce résultat qui le place parmi les élus les plus solidement installés du paysage politique français. Dans son entourage, on souligne déjà qu’il serait le maire le mieux élu de France dans les villes de plus de 30 000 habitants comptant plus de deux listes au premier tour.

Ce plébiscite local résonne inévitablement au-delà de la Croisette. Président de l’Association des maires de France et chef de file de Nouvelle Énergie, David Lisnard avait déjà affiché ses intentions en vue de la présidentielle de 2027. Avec ce score massif, il se dote d’un argument politique de poids : celui d’une légitimité électorale rare, construite sur la durée et confortée par un troisième mandat. De quoi nourrir un peu plus l’idée d’une candidature nationale, à droite, portée par un ancrage local solide et une image d’élu gestionnaire désormais validée dans la durée.