Cannes : trois salons professionnels cette semaine au Palais des Festivals

Trois salons qui se téléscopent en cette fin de semaine au Palais des Festivals de Cannes Cannes. Le premier, Mare di Moda commence ce matin mardi 7 novembre et se poursuivra jusqu’à jeudi soir. Il adresse le marché des vêtements de plage et de la lingerie. Salon B2B, Mare di Moda réunit des exposants exclusivement européens, visiteurs triés sur le volet, autour d’une avant-première des tendances, des stratégies de marché et de l’exposition des meilleures collections de tissus et d’accessoires pour la mode “mer” et lingerie.

Les deux autres salons professionnels, E-Retail and E-Commerce Meetings et Transports & Logistics Meetings, se tiendront du 8 au 9 novembre. E-Retail and E-Commerce Meetings est le salon One-to-One meetings des solutions digitales et technologiques pour le e-commerce et le magasin connecté. Transports & Logistics Meetings est un salon business dédié aux professionnels de la logistique et du transport.