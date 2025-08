Cannes : un “Boat Fund Tour” pour le lancement de Wonderplace

C’est une initiative pour le moins originale que lance mercredi 30 août Wonderplace, une nouvelle startup cannoise : l’organisation d’un “Boat Fund Tour” pour marquer le lancement de sa campagne de levée de fonds. Un boat tour qui se fera mercredi après-midi, entre Cannes et Antibes avec départ de Mandelieu La Napoule à 13 heures, halte prolongée aux îles de Lérins (Sainte-Marguerite, Saint Honorat) de 13h30 à 16h00, Cap d’Antibes à 16h30 puis retour à Cannes à 18 heures. (Photo DR).

L’équipe de la Wonderplace est-il expliqué, voguera le long des yachts et autres embarcations afin de distribuer des casquettes “wonderplace.tv” arborant un QR Code accompagné du message "Ne soyez pas simplement un spectateur, devenez un investisseur : Scannez et participez à l'avenir de l'industrie musicale." L'objectif : éveiller la curiosité et engager un dialogue autour du potentiel des NFT vidéos musicales et de la vision portée par la Wonderplace.

Fondée par Louise Gaymard, membre de Cannes Is Up le pilier cannois de la French Tech Côte d'Azur, Wonderplace se présente comme la première plateforme de vidéos musicales utilisant la technologie des NFT. Son positionnement ? En rappelant que très peu d’artistes vivent de leur musique, la startup veut connecter les artistes et les auditeurs de manière inédite en réinventant l'engagement et la monétisation dans l'industrie de la musique. Les NFT vidéos musicales ont le potentiel de transformer l'industrie estime Wonderplace qui entend bien se placer à l'avant-garde de ce changement.

En croisant trois marchés en pleine expansion (l'industrie de la musique, la technologie blockchain et les plateformes de partage de contenu) et en apportant une valeur ajoutée, l'entreprise vise à remodeler la façon dont nous percevons et vivons la musique en devenant l'un des acteurs numériques majeurs de l'industrie musicale d'ici 2028. La plateforme sera officiellement lancée le 11 octobre 2023, mais en attendant elle compte bien commencer à se faire connaître par cet inattendu “Boat Fund Tour” de fin de saison estivale et pré rentrée.