Cannes : un concert caritatif en soutien à l’Ukraine

Un concert caritatif en soutien à l’Ukraine, avec la pianiste ukrainienne Natacha Kudritskaya et l’Orchestre national de Cannes (direction Benjamin Levy) est organisé samedi 28 octobre à 20h30 au Théâtre Debussy du Palais des Festivals de Cannes. Ce concert est proposé dans le cadre du jumelage entre les villes de Cannes et de Lviv. L’intégralité des recettes sera reversée au programme “Unbroken”, lancé par l’hôpital principal de Lviv pour développer un complexe de réhabilitation national, de production de prothèses et de rééducation, ainsi qu’un centre résidentiel permettant la réinsertion sociale et professionnelle des blessés et amputés de guerre.

Très impliquée face à la situation que traverse son pays natal, Natacha Kudritskaya est à l’initiative de plusieurs projets de soutien envers son pays natal, dont le mouvement Music Chain For Ukraine, chaîne de solidarité ayant pour but de soutenir les musiciens ukrainiens.