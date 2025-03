Cannes : un Festival de danse signé Didier Deschamps

Pilotée par le nouveau directeur artistique Didier Deschamps, qui a mené une carrière à la tête des plus prestigieuses institutions chorégraphiques, c'est une nouvelle édition du Festival de danse de Cannes qui s'ouvre vendredi 24 novembre. Sur le thème du voyage et de la jeunesse, elle se poursuivra jusqu'au 10 décembre. A l'affiche il y a profusion : 27 compagnies venues de 13 pays pour 37 représentations (dont trois premières mondiales) sur 13 scènes dont 6 à Cannes et 7 autres de Nice à Fréjus en passant par Anthéa à Antibes, le Théâtre de Grasse, et Draguignan. Il est prévu également des master-class dans les établissements scolaires. (Photo DR : la compagnie L-E-V qui ouvrira le bal vendredi).

Mais la grande nouveauté, c'est la création de MOV’IN Cannes, une compétition de courts-métrages célébrant la danse portée à l’écran. Une compétition qui rejoint les ambitions cannoises du programme Cannes on Air et du complexe Cannes Bastide Rouge sur le développement des industries créatrices dans la capitale du cinéma.

Quant à l'ouverture du festival, avec les jeunes talents du Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower, elle est placée sous le signe de la jeunesse avec la volonté de réunir les 5 écoles nationales supérieures de danse. Classes, ateliers partagés, présentation des répertoires et créations de chaque école nourriront cette semaine de résidence au PNSD Rosella Hightower et Scène 55. Avec ces 70 jeunes professionnels de demain, une performance est aussi programmée vendredi à 18 heures en ouverture au Palais des Festivals de Cannes, sous la houlette de la directrice de la compagnie nationale de Norvège, Annabelle Bonnéry.

Suivra à 20h30, "Into the hairy", le spectacle électrisant de la compagnie L-E-V, oeuvre de la chorégraphe israélienne Sharon Eyal avec son complice, le musicien Gai Behar. Ils viennent pour la première fois à Cannes. Le bal sera lancé. Il se poursuivra jusqu'au 10 décembre.