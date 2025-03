Cannes : un mode de livraison “doux” pour la “banane”

Un mode de livraison “doux” pour le “dernier kilomètre” : c’est ce qu’apporte à Cannes l’implantation, quartier de la République de Transcan Eco-City, entreprise spécialisée dans la logistique urbaine durable. Déjà opérationnelle à Nice depuis plus de deux ans, l’entreprise installée au sein d’un local municipal cannois depuis mars 2023, propose un service de livraison du dernier kilomètre à l’aide de vélos type triporteurs à assistance électrique, entièrement décarbonnés. Cette solution innovante et écologique permet ainsi de desservir le secteur de la “banane” de Cannes tout en désengorgeant le centre-ville. (Photo DR : lors de l'inauguration, la présentation du triporteur électrique en présence du maire David Lisnard).

“Outre la mise en place d’une logistique urbaine respectueuse de l’environnement, l’installation du centre Eco-City du groupe Transcan dans le quartier République permet la création d’une quinzaine d’emplois”, a salué le maire, lundi, lors de l'inauguration du local en présence de Pierre Ippolito, directeur du groupe Ippolito, et Franck Cannata, dirigeant du groupe Transcan.

Transcan Eco-City, implanté au 1 Rue Marcellin Berthelot, se présente comme un centre de logistique chargé d’assurer le stockage, le conditionnement, la mutualisation et l’acheminement de marchandises destinés “au dernier kilomètre”, le plus impactant en terme de transport. Cette société de préparation de commandes et de transports réalise la livraison à partir de vélos cargos avec assistance électrique pour réduire la pollution de l’air et la congestion du centre-ville. Ainsi, elle permet de réduire les nuisances atmosphériques, sonores et visuelles que peuvent générer des camions traditionnels.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la démarche municipale de redynamisation commerciale du quartier République. Pour cela, la ville préempte les locaux disponibles et retrocède les baux à des tarifs très attractifs aux porteurs de projets qualitatifs. L’objectif est de favoriser l’installation de commerces de proximité et diversifiés et de renforcer l’attractivité du secteur. À ce jour, la Mairie de Cannes est propriétaire de neuf locaux et détient les fonds ou baux commerciaux d’onze commerces. Depuis 2016, douze activités ont pu être installées au sein de ses locaux : un photographe, un ferronier d’art, un restaurant, une boutique de mode, un opticien…, et Transcan Eco City.