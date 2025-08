Cannes : un nouveau contrat “météo” pour Thales Alenia Space

Le site de Cannes de Thales Alenia Space a annoncé un nouveau contrat dans le domaine de la météo. Il a été signé avec l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT), représentant les partenaires WEkEO (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, Mercator Océan International et Agence européenne pour l’environnement). Ce contrat porte sur la fourniture de services d’informatique dématérialisée (cloud computing) et de prestations associées pour la plateforme WEkEO 2.0 du programme d’observation de la Terre européen Copernicus. Ce système remplacera l’actuelle plateforme de services DIAS (Data Information and Access Services) WEkEO financée par la Commission européenne, afin d’offrir un accès en ligne rapide et sécurisé aux données et produits du programme Copernicus ainsi qu’à d’autres services environnementaux. (Photo DR).

Un accès aux données environnemental de systèmes satellitaires clés

La plateforme WEkEO est un important portail d’accès à de multiples et précieuses sources de données d’observation environnementale provenant de systèmes satellitaires clés. Elle offre non seulement un accès gratuit et ouvert aux données de la constellation Sentinel, ainsi qu’aux données et produits des quatre Services Copernicus d’observation marine, atmosphérique, climatique et terrestre, mais également un accès gratuit (ou payant) à de puissants environnements de traitement virtuel permettant aux utilisateurs de transformer ces données.

Entrepreneurs, chercheurs ou toutes personnes intéressées peuvent utiliser cette plateforme pour développer des applications commerciales, créer des modèles, transformer des données, ou simplement consulter les données spatiales Copernicus et les données dérivées de technologies et modèles in situ.

Le remplacement de la plateforme WEkEO v1

La plateforme WEkEO v1, actuellement en service et assortie d’un accord de niveau de service de 99,70 %, est exploitée avec succès par Thales Alenia Space et CloudFerro depuis 2019. Elle est déployée dans trois pays d’Europe (Allemagne, Italie et Pologne) et combine des infrastructures cloud à la fois publiques et privées.

Le nouveau contrat prévoit le remplacement de WEkEO v1 par la toute nouvelle plateforme WEkEO 2.0 à la pointe de la technologie, assurant la continuité et la stabilité des services WEkEO pour les années à venir. Il couvrira la fourniture “en tant que service” de l’infrastructure virtuelle (informatique, stockage et réseau), l’accès aux données, et les capacités de traitement hébergées.

Ce qu'apportera la nouvelle plateforme

Cette plateforme offrira un surcroît de capacités aux utilisateurs de WEkEO, telles qu’une fonction “Serverless” permettant d’effectuer à la demande un traitement de proximité des données, ou encore l’hybridation avec des moyens de calcul haute performance (HPC - High Performance Computing) afin d’exécuter des tâches rapides de traitement de données complexes et massives. Thales Alenia Space garantira aux utilisateurs de l’actuelle plateforme WEkEO une transition transparente avec la nouvelle version d’ici fin 2023.

WEkEO v1 compte aujourd’hui plus de 14 000 utilisateurs et donne accès à plus de 410 ensembles de données provenant d’EUMETSAT et des partenaires WEkEO. La nouvelle plateforme WEkEO 2.0 bénéficiera de la politique produit mise en œuvre par Thales Alenia Space dans le domaine des Segments Sol, et notamment de sa solution GeoDataCenter, une plateforme de traitement des données et de services spécifiquement développée pour les nouveaux entrants dans le domaine de l’Observation de la Terre.

"Cette nouvelle version bénéficiera d’évolutions majeures qui amélioreront l’expérience utilisateur et l’accès aux données et produits de Copernicus, d’EUMETSAT et des partenaires WEkEO. Compléter notre offre de systèmes spatiaux par des solutions de pointe pour les Segments Sol est l’un des éléments clés de notre stratégie de croissance dans le domaine de l’observation de la Terre”, souligne Bertrand Denis, Vice-Président des activités Observation et Science de Thales Alenia Space