Cannes : une Masterclass Tripadvisor pour les professionnels du tourisme

Une Masterclass Tripadvisor, la plateforme de réservation de voyages en ligne : c’est ce qu’organisent le Palais des Festivals de Cannes et le CRT Côte d’Azur France le vendredi 16 février 2024 de 14 à 17 heures au Hi5 studio du Palais des Festivals. Ouverte à tous les professionnels du tourisme cannois et azuréen (hôteliers, restaurateurs, prestataires de loisirs …) elle sera animée par Fabrizio Orlando, directeur des Relations Institutionnelles chez Tripadvisor et Thomas Yung, fondateur My Hotel Reputation. Sur inscription.

Au programme :